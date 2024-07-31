Чи дійсно Залужний давав дозвіл Червінському на спецоперацію – що відповів ексголовком

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Британії Валерій Залужний відмовився коментувати слова ексрозвідника Романа Червінського про те, що він нібито давав дозвіл на проведення операції з переманювання російського літака, яка закінчилася ракетним ударом по українському аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області та знищенням українських літаків.

Про це йдеться у листі, підписаному Валерієм Залужним, яке посольство України у Великій Британії надіслало на запит hromadske.

У посольстві відповіли, що "не володіють інформацією", а тому мають право відмовити в задоволенні запиту "у зв'язку з відсутністю запитуваної інформації".

Слова Червінського у дипустанові назвали "припущенням".

Нагадаємо, що ексрозвідник Роман Червінський після виходу із СІЗО дав інтерв'ю УП, в якому зокрема заявив, що санкцію на спецоперацію з переманювання російського літака, який мав сісти в Кіровоградській області, особисто давав тодішній головком Валерій Залужний.

Нагадаємо, що Романа Червінського звинувачують у самовільній проваленій операції з вербування російського пілота, що призвело до обстрілу аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області. Внаслідок ракетного удару РФ по летовищу загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено два бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітну смугу, техніку та будівлі пошкоджено.

Сам Червінський справу проти себе називає політичним замовленням через оприлюднення 2021 року інформації про зрив спецоперації щодо російських найманців приватної військової компанії "Вагнер". Зараз він перебуває під домашнім арештом вже в іншій справі.

Останні гучні заяви Червінського в інтерв'ю "Українській правді" читайте за посиланням.

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