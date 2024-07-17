Чи дійсно ЗСУ відійшли з Кринок: військовий експерт про ситуацію на Херсонщині

В районі Кринків більше нічого, окрім назви населеного пункту, нема. Російські окупанти все стерли.

Українські військові на лівобережжі Херсонщини не дають російським окупантам закріпитися на тривалий проміжок часу.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” розповів військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак.

“Плітки про виведення нашого контингенту з лівого берега Херсонщини були ще декілька тижнів тому. І швидше за все, це відбулося раніше. Якби зараз оголосили про виведення і виводили, це б наражало на небезпеку наших військових. Було ухвалено рішення, що досить там тримати наші війська. Хлопці трималися у Кринках стільки, скільки це було доречно”, - пояснив Ступак.

Він також додав, що в районі Кринків більше нічого, окрім назви населеного пункту, нема. Російські окупанти все стерли.

“Росіяни регулярно обстрілювали човни, які підвозили провізію та боєкомплект. Розуміємо, що за втратами човнів були втрати серед наших військовослужбовців. ЗСУ змогли акумулювати певну чисельність російських сил на цьому напрямку. Наразі ЗСУ там немає. Росіяни намагаються закріпитися на маленьких островах, де триматися важко. Наші оператори дронів не дають росіянам закріпитися на тривалий проміжок часу”, - підкреслив Ступак.

Нагадаємо, що у Херсонській області, згідно з наказом коменданта від 28 березня 2024 року, впроваджено особливий режим в'їзду та виїзду на територію регіону.

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