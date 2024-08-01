Чи допоможе наступний Саміт миру закінчити війну: Єрмак розповів деталі

Зеленський наполягає на скликанні другого Саміту миру до виборів у США в листопаді з потенційною присутністю Росії.

Україна бажає провести другий Саміт миру, який очікується наприкінці цього року, щоб прокласти шлях до припинення бойових дій.

Про це заявив керівник Адміністрації президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Bloomberg.

Андрій Єрмак очолив зусилля Києва з організації зустрічі для досягнення справедливого мирного врегулювання після того, як перша зустріч у Швейцарії в червні не змогла залучити ключові країни Глобального Півдня.

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Зеленський наполягає на скликанні другого саміту до виборів у США в листопаді з потенційною присутністю Росії. Ці зусилля відбуваються в той час, як Україна та її західні союзники стурбовані поверненням Дональда Трампа на посаду президента на тлі зростальної втоми та відсутності серйозних проривів на полі бою.

"Найважливіше очікування від другого саміту – це формування основних передумов для припинення бойових дій", – сказав Єрмак Bloomberg в інтерв’ю зі свого офісу в Києві в середу. "Нам потрібно якомога швидше закінчити цю війну, щоб досягти справедливого миру".

Єрмак сказав, що зібрання відбудеться в країні так званого Глобального Півдня, ймовірно, на Близькому Сході, щоб продемонструвати "єдність світу" на тлі спроб Росії роз’єднати його.

Попередній мирний саміт, який відбувся у Швейцарії в червні минулого року, був затьмарений вимогою Володимира Путіна, щоб Україна відмовилася від значної частини своєї території як передумови миру, яку Україна неодноразово відхиляла. Росію на зустріч не запросили, а Китай відмовився брати участь.

Незважаючи на те, що Україна намагалася зосередитися на темах, які могли б досягти ширшого консенсусу, таких як ядерна безпека та повернення викрадених дітей, саміт також не зміг отримати підтримку таких ключових країн, як Китай, Індія, Бразилія та Південна Африка.

"Для України вкрай важливо забезпечити участь Китаю наступного разу. Країна є "великим гравцем, який дійсно здатний впливати на Росію", – сказав Єрмак.

Bloomberg зазначає, що наразі ознаки не є обнадійливими. Міністр закордонних справ Китаю Ван І сказав своєму українському колезі Дмитру Кулебі під час візиту до Пекіна минулого місяця, що "ще не настав час" для мирних переговорів щодо припинення війни з Росією.

Раніше президент Зеленський описав кроки до другого Саміту миру.

Своєю чергою, заступник голови МЗС Росії Михайло Галузін заявив, що РФ не братиме участі у новому Саміті миру у зв’язку з "ультимативною" риторикою.

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