Чи достатньо мати витяг із ЦНАПу або "Резерв+" замість військово-облікового документа: відповідь ТЦК

До законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про правовий режим воєнного стану" внесено зміни.

Так, у період проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, і пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського. Ця норма набула чинності 18 травня, а за її невиконання передбачене накладення штрафу від 17 000 до 25 500 гривень.

Про це в інтерв'ю "Телеграф" розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

"Але потрібно розуміти, наголошує він, що ні витяг зі ЦНАПу, ні застосунок "Резерв+" не є військово-обліковими документами.

"Для призовників таким документом є посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов'язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення. Крім того, постановою Кабміну №559 затверджено нову форму військово-облікового документа, який, звісно, також може мати при собі громадянин", – зазначив Істомін.

Раніше йшлося про те, що витяг з ЦНАПу про оновлення даних має і печатку, і підпис, тобто він має юридичну силу. Але це не стосується виїзду громадян за кордон.

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