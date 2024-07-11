Чи достатньо оновити дані через "Резерв+" без відвідин ТЦК: що кажуть у Міноборони

Після успішного оновлення даних через "Резерв+" не потрібно відвідувати ТЦК та СП, оскільки цього достатньо для виконання вимог чинного законодавства.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в коментарі "Суспільному".

Вона нагадала, що військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" , згідно з чинним законодавством України та постановою Кабміну юридично має таку ж силу, як і паперовий.

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При цьому Черногоренко зазначила, що оновлення даних в мобільному застосунку забирає зовсім небагато часу.

"У застосунку "Резерв+" достатньо заповнити необхідну інформацію, а формування електронного військового квитка взагалі відбувається миттєво. Для порівняння послуга оформлення електронного військово-облікового документа в ТЦК в середньому забирає 30 хвилин. Це лише оформлення, без часу в черзі, без вашої дороги туди і назад, а очікування документа забирає до п'яти робочих днів", - наголосила вона.

Окрім того, відтепер накази на бронювання для понад 340 тисяч чоловіків відображаються в мобільному застосунку.

Також Міноборони планує додати в "Резерв+" функцію електронного направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) та рекрутингу до Сил оборони.

Як згенерувати військово-обліковий документ онлайн у додатку "Резерв+"

Нагадаємо, Кабінет міністрів упорядкував механізм централізованого друку повісток. Така цифровізація надасть можливість забезпечити масовість формування повісток та надсилання їх поштою.

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