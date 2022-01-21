Який буде розмір пенсії, чи достатньо стажу: як це перевірити онлайн, пояснили в ПФУ

Який буде розмір пенсії, чи достатньо стажу: як це перевірити онлайн, пояснили в ПФУ

Якщо ви збираєтесь виходити на пенсію і не знаєте, як дізнатись свій страховий стаж, або вже є пенсіонером і хочете перевірити розмір своєї пенсії та дату її виплати, то зробити це можна онлайн. Як саме — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як дізнатись свій страховий стаж

Страховий стаж для пенсії — період, протягом якого особа чи її роботодавець щомісяця сплачує обов’язкові страхові внески (ЄСВ).

У майбутніх пенсіонерів часто виникає запитання: як дізнатись свій страховий стаж та перевірити, чи його достатньо для отримання пенсійних виплат. У ПФУ пояснили, зробити це можна на самому порталі електронних послуг ПФУ або через мобільний застосунок “Пенсійний фонд” (доступний як в Google Play так і в Apple Store).

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Щоб дізнатися свій страховий стаж на веб-порталі:

Пройти авторизацію для входу в особистий кабінет будь-яким зручним для вас способом: 1) використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП, який можна отримати в ПриватБанку, УкрСибБанку, Національного Банку України, на порталі “Дія”); 2) ідентифікація за GOV.ID (платформа, для автентифікації користувачів, де потрібно зареєструватися за допомогою КЕП) або 3) за допомогою логіна та паролю (для отримання потрібно відвідати територіальний орган Фонду та надати паспорт і ідентифікаційний код, після цього можна в будь-який час заходити на портал, використовуючи отримані логін з паролем). Як дізнатись страховий стаж: авторизація на веб-порталі ПФУ Обрати розділ “Дані з реєстру застрахованих осіб”. Як дізнатись страховий стаж: переходите до розділу "Дані з реєстру зарахованих осіб" На екрані ви побачите все необхідну інформацію, зокрема: заробітну плату, з якої сплачували страхові внески з 2004 (в деяких випадках з 1998) року, страховий стаж, всі місця роботи, періоди, коли була отримана допомога по тимчасовій втраті працездатності.

Як дізнатись страховий стаж: тут можна знайти всю необхідну інформацію

Уважно перевірте всі доступні відомості. У разі, якщо ви побачили недостовірну чи застарілу інформацію, обов’язково подайте Анкету для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб. Разом з анкетою потрібно також надати скан-копії будь-яких документів, які підтверджують зміни.

Як дізнатись свій страховий стаж, якщо ви користуєтесь застосунком “Пенсійний фонд” на Android? Інструкція наступна:

Авторизуйтесь в застосунку (через КЕП, логін та пароль або GOV.ID). В своєму профілі оберіть розділ “Страховий стаж”. Ви побачите всі відомості за період роботи. Також тут можна перевірити заробітну плату, документацію, звернення.

Як дізнатись свій страховий стаж в застосунку "Пенсійний фонд" на Android

Схожа інструкція і у випадку, якщо ви користуєтесь операційною системою iOS та встановили застосунок через Apple Store.

Як дізнатись свій страховий стаж в застосунку "Пенсійний фонд" на iOS

Як дізнатися розмір пенсії та дату її виплати

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Якщо ви вже досягли пенсійного віку і не знаєте, як дізнатися розмір пенсії та дату її виплати, то зробити це також можна онлайн на веб-порталі Пенсійного Фонду України. Для цього: