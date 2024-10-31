Чи достатньо в Україні добровольців: у Київському ТЦК відзвітували про ситуацію

Кількість добровольців, які мають бажання вступити до лав ЗСУ та Сил оборони, значно зменшилася.

Про це в етері "КИЇВ24" заявив помічник очільника Київського міського ТЦК та СП з правової роботи Тарас Титаренко.

Порівняно з 2022-2023 роками, кількість добровольців, які мають бажання вступити до лав ЗСУ та Сил оборони, зменшилася.

З його слів, більшість військовозобов’язаних, які є в районних територіальних центрах комплектування, це особи, які хочуть отримати або відстрочку, або мають бронювання.

Нагадаємо, дію воєнного стану та загальної мобілізації подовжили на 90 днів — від 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.

Мобілізувати можуть військовозобов'язаних:

у віці 18-60 років, якщо вони є придатними (тобто пройшли ВЛК), мають досвід військової служби. Окрім цього, їх мають зняти з військового обліку, але визнати придатними під час воєнного стану — при цьому їм потрібно до 4 лютого наступного року пройти медкомісію);

віком 25-60 років в тому випадку, якщо у них відсутній досвід і вони визнані медкомісією придатними до служби, а також якщо у них раніше був статус "Обмежено придатний" під час воєнного стану через стан здоров'я. Таким особам також слід пройти ще раз медкомісію.

Варто додати, що мобілізувати можуть тих, хто не має права на відстрочку або бронювання.

Військовий експерт Петро Черник переконаний, що мобілізаційний вік треба знизити до 23 років і попри те, що це є доволі болісна тема, однак мобілізація має тривати.

Зазначимо, що від 1 листопада діятимуть нові зміни, які стосуються воєнного стану.

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