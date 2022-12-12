Чи достатньо в ЗСУ військових і чого потребує Україна для протистояння Росії: Резніков відповів

В України достатньо людського ресурсу, щоб протистояти російським військам. Утім для України важливе забезпечення зброєю та амуніцією.

Про це заявив очільник Міністертва оборони України Олексій Резніков під час пресконференції.

"У нас людського ресурсу достатньо. Для нас дуже важливою є зброя та амуніція для того, щоб цей людський ресурс успішно міг воювати. Тому ми з нашими колегами-мінстрами оборони ведемо 24/7 розмову, якою ще зброєю можна посилити наші Збройні сили", – сказав Резніков.

Також міністр розповів, як іноземний легіон впливає на ситуацію на фронті.

"Цей інтернаціональний легіон і можливість боротися разом з Україною за європейські цінності, має ідеологічний, політичний характер. Це підтримка країн, це підтримка населення країн, які на полі бою хочуть припинити свавілля однієї з країн, яка своїми діями зруйнувала міжнародну систему безпеки, яка була побудована після Другої світової війни. Тому наявність легіону для нас насамперед це така підтримка. Тому що потенціал українців щодо мобілізаційного ресурсу у нас є", - зазначив він.

Ресурси України

6 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що кількість особового складу в ЗСУ є достатньою, тож додаткова хвиля мобілізації наразі не планується.

Щодо озброєння, то 9 грудня стало відомо, що США підготували для України додаткову військову допомогу на 275 мільйонів доларів, включаючи велику кількість боєприпасів і високотехнологічних систем, які можна використовувати для виявлення та протидії безпілотникам.

Читайте також: