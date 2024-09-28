Чи доведеться платити українцям за в'їзд до ЄС від листопада: пояснення МЗС

Українцям, які мають намір в'їхати до ЄС, потрібно виконати певні формальності.

Від листопада 2024 року у 29 європейських країнах розпочне роботу автоматизована айті-система Entry Exit System для реєстрації громадян третіх країн, які здійснюють короткострокові поїздки до ЄС.

Про це інформує Міністерство закордонних справ.

Зазначається, що новий порядок вʼїзду починає діяти від 10 листопада і буде стосуватися також громадян України. У міністерстві наголосили, що на даному етапі про якісь додаткові збори чи ускладнення при вʼїзді не йдеться. Порядок безвізового в’їзду для громадян України до країн-членів ЄС та Шенгенської зони залишається без змін.

"Система діятиме у таких країнах, як Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія", - йдеться у повідомленні.

Нововведення передбачають, що під час кожного перетину кордону Шенгенської зони нова система збиратиме дані паспорту, дату та місце кожного в’їзду та виїзду, зображення обличчя та відбитки пальців. Система також фіксуватиме, якщо особі було відмовлено у в’їзді.

Прикордонники ЄС більше не ставитимуть у паспорти штампи про в’їзд і виїзд до Шенгену. Ця інформація зберігатиметься у системі автоматично.

Для спрощення збору біометричних даних на пропускних пунктах на кордонах планується встановити спеціальні термінали самообслуговування. Також у системі EES буде доступний новий онлайн-сервіс, який замінить Шенгенський калькулятор та завдяки якому подорожуючі зможуть дізнатися, скільки невикористаних днів перебування в Шенгенській зоні у них залишилося.

Раніше повідомлялося, що українцям доведеться платити за в'їзд до Європейського Союзу. Буде запроваджено обов'язкову плату за в'їзд. Однак варто зазначити, що розмір цієї плати планується зробити досить доступним для більшості мандрівників.

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