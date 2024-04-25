Чи доведеться ЗСУ відступати на певних ділянках: майор запасу НГУ спрогнозував розвиток ситуації на фронті

Просування з великими втратами для росіян відбувається навіть не на кілометр, на десятки-сотні метрів. На деяких ділянках цілком можливо, що нам доведеться відступати, але це буде тимчасово.

Таку думку в ефірі "КИЇВ24" висловив майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

За його словами, це майже позиційна війна, та росіяни майже все, що в них було, туди зосередили й готуються ще підсилити. Йдеться про намір залучити ще 500 тисяч особового складу.

"Очевидно, немає в нас таких сил, такої кількості людей, щоби просто стримувати їх, не відходячи ні на метр. Це, на жаль, правила війни. Немає такої армії, яка би під час наступу армії ворожої тримала позиції і не відходила ніде ні на один сантиметр", – резюмував експерт.

Раніше стало відомо, на якому напрямку Росія зазнає найбільше втрат.

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