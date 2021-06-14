Чи дозволить український сертифікат про отримання щеплення проти COVID-19 подорожувати до країн ЄС: Ляшко пояснив

За словами міністра, є питання в тому, що Євросоюз ухвалив своє рішення, що міжнародний сертифікат — це добре, але є й електронний сертифікат, для того щоб запобігти підробкам.
Є міжнародний сертифікат про проведення вакцинації, який видається після проведення повного циклу щеплень вакцинами, визнаними Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Всі вакцини, які використовуються в Україні, визнані, і країна маємо право видавати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації, який повинен визнаватися країнами під час перетину державного кордону.
Про це в першому після обрання головою МОЗ інтерв'ю для НВ розповів міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
"Іноземці, які прибувають на територію України, можуть пред’явити дані про проведення вакцинації у вигляді міжнародного сертифіката, і ми їх пропускаємо на територію нашої держави без ПЛР-тестування і додаткової самоізоляції або карантину на 14 днів", - зазначив він.
За словами міністра, є питання в тому, що Євросоюз ухвалив своє рішення, що міжнародний сертифікат — це добре, але є й електронний сертифікат, для того щоб запобігти підробкам.
"Недовіра є, бо всі пережили ПЛР-тестування і була досить велика кількість підроблених даних лабораторних протоколів. Тому я нещодавно підписав і скерував на погодження законодавчу ініціативу, яку хочу винести на уряд, про посилення кримінальної відповідальності за підробку документів, що посвідчують проведення щеплень. Це стосується не лише коронавірусних сертифікатів, а й усіх інших довідок про проведення щеплень", - говорить Ляшко.
За словами міністра, рішенням Кабміну це провести неможливо.
"Рішення Кабінету міністрів мають схвалити і передати Верховній Раді України для затвердження, адже це зміни до Кримінального кодексу", - резюмував він.
Нагадаємо, що українцям почали видавати свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка. Утім, для цього потрібно вакцинуватися двома дозами препарату.