Чи дозволить закон про олігархів відбирати у них майно - у Мін'юсті пояснили

Чи дозволить закон про олігархів відбирати у них майно - у Мін'юсті пояснили

Закон не передбачає конфіскацію майна і арешт олігархів.

Закон про олігархів не дозволить брати їм участь у приватизації певних об'єктів і зобов'яже їх подавати декларації, зокрема, і з майном, яке в офшорних компаніях. Утім цей закон не передбачає конфіскацію у них майна. Також документ не може означати, що хтось потрапить у в'язницю.

Також читайте Данілов заявив, що в Україні запрацює система моніторингу олігархів

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська на форумі "Ялтинська європейська стратегія", пише РБК.

Також глава Мін'юсту пояснив, що політиків зобов'яжуть декларувати всі свої зустрічі з олігархами.

Нагадаємо, ВР ухвалила законопроєкт про олігархів у першому читанні. У документі вказано визначення, хто такі олігархи — це особи, які "мають значний вплив у господарському, політичному житті країни, а також контролюють основні сегменти медійного простору". Документ має обмежений термін дії — 10 років.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков обіцяє внести поправки до другого читання в законопроєкт президента Володимира Зеленського про деолігархзацію України. Їхня мета забрати в Ради нацбезпеки й оборони функцію вирішувати, хто олігарх, а хто – ні.

Новини України: які шанси ухвалення закону про деолігархізацію

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання