Чи дозволять США Україні бити ракетами по Кримському мосту: оцінка ISW

За оцінками ISW, 13 кілометрів мосту через Керченську протоку після окупації перебуває в межах міжнародно визнаних територіальних вод України.

Нинішня політика Америки дозволяє Україні атакувати своїми ракетами незаконно збудований Кримський міст.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 24 червня.

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"Нинішня політика США щодо використання Україною зброї, наданої Заходом, дозволяє Україні наносити удари в будь-якій точці окупованої Росією України, що, ймовірно, включає використання ПЗРК великої дальності для нанесення ударів по частині мосту через Керченську протоку в межах міжнародно визнаних сухопутних і морських кордонів України", - вважають аналітики.

За оцінками ISW, 13 кілометрів мосту через Керченську протоку після окупації РФ перебуває в межах міжнародно визнаних територіальних вод України. Таким чином, наголошують в Інституті вивченння війни, політика США щодо використання українських ПТРК технічно повинна дозволити українським військам завдати удару якщо не по всьому мосту, то, принаймні, по його частині.

В ISW нагадали, що речник Пентагону майор Чарлі Дітц також заявив 24 червня, що "Україна приймає власні рішення щодо націлювання і проводить власні військові операції".

Як повідомляли раніше, керівник ГУР України Кирило Буданов назвав заходи, які змусять окупантів покинути півострів.

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