Чи експортує зараз Україна електроенергію: в "Укренерго" відповіли

Експорт електроенергії не здійснюється в жодну країну та не планується.

Експорт української електроенергії в Румунію не здійснюється.

Національна енергетична компанія "Укренерго" спростувала інформацію низки телеграм-каналів.

"Це неправда... Телеграм-канали маніпулюють інформацією про технічні перетоки між енергосистемами України та ЄС, які є фізичним явищем", – пояснили в "Укренерго".

Також там детально роз’яснили ситуацію.

Після масованих ракетно-дронових атак ворога у березні-травні 2024 року в Україні пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції. Їхні можливості виробляти електроенергію значно знизились. А потреби споживачів залишились на тому ж рівні, що й до атак. Тому всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання – відповідно експорт електроенергії за межі України не здійснюється.

"Українська енергосистема є частиною європейської енергомережі. Коли енергосистеми з'єднані між собою (так, як українська, молдовська, румунська, угорська, словацька і польська), між ними існують технічні перетоки. Це природне явище, обумовлене законами фізики. Як правило, ці перетоки незначні. Але завжди погодинний баланс близький до нуля: скільки йде за кордон – стільки одразу ж повертається в Україну", – йдеться у повідомленні.

Утім, у травні, на запит оператора енергосистеми Польщі, "Укренерго" кілька разів надавало аварійну допомогу польській енергосистемі. Але йшлося не про передачу електроенергії у польські мережі, а навпаки – про терміновий прийом українською енергосистемою надлишків із Польщі.

В умовах ясної погоди, польські сонячні електростанції виробляли більше електроенергії, ніж її могли використати місцеві споживачі. В умовах дефіциту в українській енергосистемі - НЕК «Укренерго» прийняло надлишки. Це дозволило, в сукупності з імпортом та активною роботою українських СЕС, уникнути відключень в денні години наприкінці травня.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" попередили про дефіцит в енергосистемі. Тож відключення світла 7 червня знову будуть по всій Україні.

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