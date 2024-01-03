Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чи готова енергосистема України до нових масованих ударів РФ: відповідь "Укренерго"

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
572
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чи готова енергосистема України до нових масованих ударів РФ: відповідь "Укренерго"

Відключення світла в Україні. Колаж / Фото: ТСН.ua

Ворог не зможе досягти колапсу в енергосистемі нашої держави.

РФ може масовано атакувати Україну не вперше, а у 18-е чи в 19-е. І Українська енергосистема до цього готова.
 
Про це в ефірі телемарафону сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
 
"Це ж вже було, як казав класик. Це, звичайно, створить нам додаткові проблеми, без сумніву, але подивимося, на що буде здатна Росія, чи зможе вона зібрати таку ж кількість ракет, як от минулого разу", – сказав він.

В будь-якому випадку, додає Кудрицький, ми готові досить непогано. Фахівець впевнений, що це буде питання просто тривалості можливих перерв в енергопостачанні через пошкодження якихось об'єктів.

"Але колапсу енергосистеми не відбудеться і ворог цього не досягне", – запевнив голова правління НЕК "Укренерго".

Раніше Кудрицький попередив про декілька напружених тижнів в енергетиці.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
572
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація