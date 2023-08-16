Чи готова РФ до перемовин і яка позиція союзників України: у МЗС дали відповідь

Останніми днями в інформаційному просторі знову активізувалася тема потенційних перемовин між Україною та Росією.

Втім, позиція наших партнерів не змінилася. Про жодні перемовини наразі не може і йти мови.

Про це в ефірі телемарафону сказав заступник голови МЗС Микола Точицький.

"Ви знаєте позицію наших партнерів, вона була і залишається незмінною: нічного про Україну без України. Поки що ніхто із наших серйозних партнерів, друзів, колег жодним чином не сказав про те, що будь-які переговори можливі", – наголосив він.

Як зауважив заступник голови МЗС, сама Російська Федерація також не готова до будь-яких переговорів.

"Навіть якщо вона буде готова і вона про це скаже в повний голос – наша позиція (президента, уряду, міністрів) була і залишається однією: виведення збройних формувань Російської Федерації з території України і тоді ми сідаємо розмовляти", – підсумував Точицький.

Раніше зазначалося, що міжнародні партнери не схиляють Україну до "мирних переговорів" із державою-агресором Росією. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, повідомлення про цей нібито тиск існують лише в Інтернеті та нічим не підтверджені.

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