Чи готова Росія до повномасштабного вторгнення в Україну: пояснює військовий експерт

Чи готова Росія до повномасштабного вторгнення в Україну: пояснює військовий експерт

Україні, на думку експерта, потрібно готуватися до провокацій та агресії.

Кремль не готовий розгортати повномасштабні бойові дії в Україні. Він може точково атакувати різні міста нашої країни.

Про це в ефірі "24 каналу" повідомив експерт-дослідник Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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"Росіяни готуються до атаки та малих точкових ударів. Можливо, на Одесу, прорив на Харків. Можливе посилення наших східних проблем із Донецькою та Луганськими областями", — повідомив Олександр Краєв.

Він також додав, що Росія справді зосередила на кордоні з Україною 175 тисяч військових, а російська армія має детальний план і стратегії, що стосуються атак на нашу країну.

“У мене є дуже великі сумніви про те, що плани Росії справдяться й угрупування у 175 тисяч людей спроможне виконати таку операцію. Росіянам потрібні мільйони військовослужбовців. Зараз таку силу вони висловити не можуть”, — акцентував Краєв.

Водночас Україні, на думку експерта, потрібно готуватися до провокацій та агресії, яку ми не бачили з 2014 року.

Нагадаємо, що Європейський Союз підтримуватиме Україну, навіть якщо Росія наважиться на повномасштабне вторгнення.

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