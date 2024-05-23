Загроза наступу РФ на Сумщину: чи буде повторення "харківського сценарію" – що каже ОВА

Оборонні рубежі на Сумщині облаштовувалися ще від 2023 року і зараз триває їхнє вдосконалення.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Сумської ОВА Володимир Артюх, коментуючи загрозу російського наступу на регіон.

"Насправді займалися оборонними рубежами вже певний час з 2023 року Збройні сили, Державна служба транспорту, військові адміністрації, місцеві громади наші", – каже Артюх.

За його словами, наразі триває вдосконалення оборонних укріплень відповідно до планів, які ОВА отримує від Збройних сил.

"Здійснюються і нарощування можливостей кругової оборони населених пунктів, які знаходяться в безпосередній близькості до кордону. Тобто це взагалі постійні заходи. І нарощування можливостей по захисту і населених пунктів, і оборонних рубежів продовжуються вже достатній час", – зазначив голова ОВА.

Крім того, Артюх визнав, що Сумська область вивчає досвід подій на Харківщині і "вносить певні рішення щодо підсилення на певних напрямках фортифікаційних оборонних рубежів".

Нагадаємо, минулого тижня начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов попередив, що РФ може почати наступ у Сумській області. Згодом Буданов був змушений пояснювати свою заяву і запевнив, що станом на 14 травня у прикордонні Сумщини перебувало невелике угруповання росіян.

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