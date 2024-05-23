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Загроза наступу РФ на Сумщину: чи буде повторення "харківського сценарію" – що каже ОВА

Загроза наступу РФ на Сумщину: чи буде повторення "харківського сценарію" – що каже ОВА

Чи можуть росіяни розпочати наступ на Суми. Колаж ТСН.ua

Голова Сумської ОВА Володимир Артюх запевнив, що постійно триває посилення оборонних рубежів.

Оборонні рубежі на Сумщині облаштовувалися ще від 2023 року і зараз триває їхнє вдосконалення.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Сумської ОВА Володимир Артюх, коментуючи загрозу російського наступу на регіон.

"Насправді займалися оборонними рубежами вже певний час з 2023 року Збройні сили, Державна служба транспорту, військові адміністрації, місцеві громади наші", – каже Артюх.

За його словами, наразі триває вдосконалення оборонних укріплень відповідно до планів, які ОВА отримує від Збройних сил.

"Здійснюються і нарощування можливостей кругової оборони населених пунктів, які знаходяться в безпосередній близькості до кордону. Тобто це взагалі постійні заходи. І нарощування можливостей по захисту і населених пунктів, і оборонних рубежів продовжуються вже достатній час", – зазначив голова ОВА.

Крім того, Артюх визнав, що Сумська область вивчає досвід подій на Харківщині і "вносить певні рішення щодо підсилення на певних напрямках фортифікаційних оборонних рубежів".

Нагадаємо, минулого тижня начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов попередив, що РФ може почати наступ у Сумській області. Згодом Буданов був змушений пояснювати свою заяву і запевнив, що станом на 14 травня у прикордонні Сумщини перебувало невелике угруповання росіян.

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