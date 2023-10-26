Чи готова Україна до нового масштабного удару РФ з Білорусі: Держприкордонслужба повідомила, що вже зроблено

Вже створено сотні кілометрів і протитранспортних ровів і зведено сотні кілометрів різного роду парканів.

Українські інженерні групи прикордонних загонів, які несуть службу і охороняють та оборонять кордон з Білоруссю, щоденно здійснюють роботи з укріплення безпосередньо по всій лінії.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час телемарафону 26 жовтня.

"Ситуація значно відмінна зараз, ніж це було 24 лютого минулого року. Кордон постійно зараз укріплюється в інженерному відношенні, в першу чергу. Я можу говорити за підрозділи Державної прикордонної служби: наші інженерні групи прикордонних загонів, які несуть службу і охороняють та оборонять кордон з Білоруссю, наприклад, вони щоденно проводять роботи по укріпленню безпосередньо по лінії кордону", – розповів він.

Він уточнив, що створено сотні кілометрів і протитранспортних ровів і зведено сотні кілометрів різного роду парканів.

"Це також і знищення всіх можливих шляхів, які йдуть через державний кордон. І на додачу до цього – це фортифікаційне облаштування поряд кордону, а також прикордоння. Зокрема, це сотні різних позицій (вогневі позиції, бліндажі, укриття, траншеї і окопи) для того, щоб наші воїни мали можливість відбивати будь-яку атаку, якщо така відбудеться повторно з цього напрямку. І на додачу звісно – це мінування місцевості підрозділами Збройних сил України на найбільш загрозливих напрямках"", – додав Андрій Демченко.

За його словами, роботи ведуться по всьому кордону з Білоруссю протяжністю майже 1100 кілометрів.

Нагадаємо, українські фахівці працюють над збільшенням мінно-вибухових загороджень на всій протяжності державного кордону з Білоруссю.

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