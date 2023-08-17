Чи готова Україна до опалювального сезону під обстрілами: оцінка британської розвідки

Найімовірніше, Росія атакуватиме енергетичну інфраструктуру під час опалювального сезону 2023-2024, але британська розвідка припускає, що Україна готова його пройти під обстрілами.

Про це йдеться у звіті розвідки на сторінці Міністерства оборони Британії.

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"Незважаючи на постійний тиск війни, зусилля України зі створення запасів палива, ймовірно, будуть успішними для забезпечення наявності достатніх запасів палива під час наближення зимового періоду. Україна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор для підтримки видобутку, забезпечивши безперервне постачання вугілля для теплоелектростанцій і теплових установок взимку, а також значні запаси газу, що забезпечують додатковий резерв", - сказано у повідомленні.

Британські розвідники звернули увагу, що минулої зими Україна продемонструвала, що має кваліфіковану робочу силу та досвід, "необхідні для експлуатації та обслуговування енергомережі навіть у воєнних умовах".

Нагадаємо, енергетики готують до зими додаткові резерви на випадок російських ударів.

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