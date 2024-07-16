Чи готова Україна до переговорів з Росією: що пишуть у NYT

Українська влада має намір розпочати переговори з Росією. Йдеться про розробку плану, який допоможе завершити бойові дії.

Про це пише The New York Times.

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Як зазначається, наступ Росії є тривожною подією для Києва, оскільки його війська борються проти атак уздовж лінії фронту протяжністю понад 1000 кілометрів. Окупаційні війська захопили Урожайне, південне село, яке ЗСУ повернули минулого літа. На сході вони наближаються до ключової дороги постачання, ворог вийшов на околиці Часового Яру.

"Війна наближається до позначки у два з половиною роки, тож Україна створює план переговорного припинення бойових дій. Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче провести другий міжнародний мирний саміт пізніше цього року", – йдеться у матеріалі.

Лідер акцентував, додають журналісти, що російські офіційні особи повинні взяти участь.

За даними видання, Україна сподівається, що зброя та боєприпаси, які надали партнери, допоможуть їй стримати натиск армії РФ. При цьому у США переконані: окупантам навряд чи вдасться найближчим часом досягти значних територіальних здобутків.

Нагадаємо, російські окупанти на фронті вже відчувають брак ресурсів. Проте активізація армії РФ в напрямку населеного пункту Шуми та в напрямку Нью-Йорка – досить загрозлива.

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