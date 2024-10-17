Чи готова Україна відновити свій ядерний потенціал: у Зеленського відреагували на публікацію BILD

Джерело німецького видання начебто стверджує, що Україні потрібно лише кілька тижнів, щоб створити першу ядерну бомбу.

Україна має необхідні компоненти, технології та фахівців, щоб отримати першу ядерну бомбу через кілька тижнів після ухвалення такого рішення.

Про це пише Bild із посиланням на анонімне джерело в українському уряді.

Президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Євроради у Брюсселі в четвер, 17 жовтня, заявив, що безпеку України може забезпечити або членство в НАТО, або ядерна зброя.

Експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке назвав цю заяву Зеленського "ударом і шоком" для західних журналістів. За словами експерта, кілька місяців тому український високопосадовець заявив у вузькому колі журналістів, політиків і чиновників, що Україна не змириться з другим наступом Росії на Київ. Якщо Кремль знову спробує захопити Київ, Україна в найкоротший термін відновить свій ядерний арсенал, від якого вона добровільно відмовилася після розпаду СРСР.

"У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться лише кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу", – попередив цей український чиновник, який займається питаннями постачання зброї.

Він додав, що Заходу потрібно "менше перейматися червоними лініями Росії та набагато більше думати, де проходять червоні лінії України".

Реакція Офісу президента України

В Офісі президента України публікацію Bild назвали "дурницею".

За словами радника президента з комунікацій Дмитра Литвина, вже давно важко відрізнити, де слова Юліана Рьопке, а де заяви російських пропагандистів, оскільки вони "вкидають в інформаційний простір однакові дурниці".

Нагадаємо, Зеленський розповів про розмову з Трампом про вступ України до НАТО. За його словами, кандидат у президенти США назвав аргументи України на користь приєднання до Альянсу "справедливими".

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