Чи готові окупанти до наступу на Запорізькому напрямку: в Силах оборони відповіли

Російські війська не створили потужного ударного угруповання для наступу на Запорізькому напрямку.

Про це повідомив керівник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євгеній Єрін під час онлайн-брифінгу в Military Media Center.



"Наразі ворог не створив потужного ударного угруповання, яке могло б здійснити наступ на Запорізькому напрямку", – зазначив він.

Водночас, за словами Євгенія Єріна, небезпеку становлять аеродороми в окупованому Криму, які російська армія використовує для ракетних ударів по території України та для транспортної авіації як логістичного ланцюжка для забезпечення своїх військ.

Також він додав, що в Криму триває примусова паспортизація населення для можливої подальшої мобілізації мешканців на війну у лавах російської армії.

Нагадаємо, 19 січня нардеп, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко заявляв, що Запорізький напрямок – ключовий і для ЗСУ, і для ворога. За словами нардепа, якщо українські сили підуть там у наступ і розріжуть війська противника у напрямку Мелітополь-Бердянськ, то це суттєво ускладнить забезпечення окупантів у Криму.

24 січня Костенко заявив, що Росія накопичує резерви на Запорізькому напрямку та створює там для себе умови для подальшого наступу навесні. На сьогодні завдання українських захисників там – зупинити ворога, щоб створити умови для наступу ЗСУ.

За словами військового експерта Сергія Грабського, останніми днями російські війська демонстрували певну активність на Запорізькому напрямку. За його оцінками, окупанти розглядають цей напрямок як такий, що відволікає, і де вони хочуть створити потужну оборону, щоб не дати прорватися українським бійцям у напрямку на Мелітополь.

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