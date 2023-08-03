Чи готові українські порти відновити роботу після численних атак РФ: відповіла Гуменюк

Гуменюк підкреслила, що українське судноплавство здатне забезпечувати роботу портів, але потрібна підтрика від Заходу.

Російська війська завдали 7 атак по українських портах, що в Одеській області. У такий спосіб країна-терористка намагається переконати світ, що вони уже не здатні працювати в тому режимі, у якому працювали раніше.

Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу.

Саме тому, як вона пояснила, Росія почала активну фазу атак по портах після завершення "зернової угоди".

"Але фактично портова інфраструктура України готова хоч і наступного дня долучитись до "зернової угоди" і виконувати свої зобов’язання, навіть попри ті руйнування, які завдали росіяни", - наголосила вона.

Гуменюк підкреслила, що українське судноплавство здатне забезпечувати роботу портів і безпековий компонент, однак для цього необхідна підтримка партнерів.

Атаки Росії по портах та зерносховищах України

Нагадаємо, вночі проти 2 серпня російські окупанти атакували Ізмаїл в Одеській області "Шахедами". На об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі. Крім портової інфраструктури та зерносховищ, Росія атакує українські поля, де відбувається збір врожаю.

Крайня російська атаки по Ізмаїлу, як писало видання Reuters, спровокував стрибок цін на продовольство у світі. ціни на пшеницю в Чикаго підскочили на 4% одразу після атаки і ще додатково зросли приблизно на 2,5% протягом дня. Журналісти зауважують, що трейдери знову стурбовані тим, що Україна, один із провідних світових експортерів, втратить ринок внаслідок негативного впливу на світові пропозиції.

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