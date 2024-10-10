Чи готовий Зеленський до припинення вогню в обмін на гарантії: Подоляк пояснив

На думку Подоляка, без програшу РФ не існує жодних дієвих гарантій безпеки й ніхто не погодиться їх надати.

Не існує жодних концепцій "території в обмін на гарантії безпеки", чи будь-яких інших "розмінних форматів".

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи статтю видання Corriere Della Sera, що президент Зеленський нібито був готовий до припинення вогню вздовж лінії фронту в обмін на певні зобов’язання Заходу.

На думку Подоляка, без програшу РФ не існує жодних дієвих гарантій безпеки й ніхто не погодиться їх надати. Хоча б тому, що й сьогодні є надто багато стримувальних чинників, щоб просто забезпечити належну ресурсну підтримку України.

"РФ продовжить експансію, збільшивши її обсяги й усвідомлюючи, що не буде жодної підсумкової відповідальності за масові злочини й ніхто безпосередньо не втручатиметься, навіть якщо вона (РФ) вирізатиме тисячами цивільне населення. Залишмо все ж таки осторонь нелогічні ілюзії та невиправдані сподівання", – каже радник Єрмака.

Він дорікнув, що частині союзників "бракує політичної волі" для ухвалення дієвих рішень "щодо зброї та скасування неформальних заборон".

"І що таке взагалі міфічні та невизначені "стримувальні гарантії безпеки" в незавершеній війні, якщо сьогодні частині союзників явно бракує політичної волі для ухвалення абсолютно логічних та дієвих (і значно простіших) рішень… Щодо зброї та скасування неформальних заборон", – сказав Подоляк.

Раніше в Офісі президента спростували, що Володимир Зеленський був готовий до припинення вогню вздовж лінії фронту в обмін на гарантії безпеки.

Нагадаємо, видання El Pais писало, що Захід нібито почав тиснути на Київ, змушуючи до переговорів з Росією.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.