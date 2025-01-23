Чи готує армія РФ наступ на півдні: Віталій Кім розповів про ситуацію

У грудні 2024-го деякі експерти попереджали про можливий новий наступ окупантів на півдні - у Запорізькій та Херсонській областях. Наразі не фіксується активність ворога на півдні. ЗСУ контролюють ситуацію.

Про це заявив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі "День.LIVE".

За його словами, наразі військові не фіксують активність армії РФ у Запорізькій області та на правобережній частині Херсонської області.

"Усі три човни, які в них (росіян - Ред.) є, лежать на дні Дніпра", — розповів очільник ОВА.

Крім того, на півдні України зараз знизилася активність обстрілів, якщо порівнювати з кінцем 2022 року. На Миколаївщині під обстрілами окупантів перебувають дві громади, проте на Херсонщині — набагато більше.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв назвав головну проблему фронту. З його слів, в лавах ЗСУ варто провести повний аудит і зрозуміти, скільки людей реально тримає конкретний кілометр фронту.

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