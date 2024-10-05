Чи готується РФ до нового наступу на Харків: військовий відповів

Армія РФ намагається просуватися у Харківській області. Окупанти хочуть взяти Харків під вогневий контроль. Українські військові готуються до загострення на цій ділянці фронту вже найближчим часом.

Про це в ефірі телемарафону заявив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-Ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

З його слів, окупанти можуть активізуватися в районі села Липці. Туди вже завезли підрозділи з "кадирівцями", які будуть змушувати росіян виконувати бойові завдання.

Москва хоче, аби їхні війська наблизились до Харкова і взяли під вогневий контроль окремі райони міста. Окрім того, ціллю РФ є Вовчанськ. Ворог хоче повністю окупувати його, щоб утворити плацдарм для просування військ на Куп'янському напрямку.

"Місто Вовчанськ майже стерто вщент, але Сили оборони утримують позиції, і більша частина міста під нашим контролем. У противника немає успіху в просуванні ... В цьому випадку вони зможуть напрацьовувати можливості щодо форсування річки Оскіл, і, як наслідок, - окупації й правобережного Куп’янська, який є однією з панівних висот", - наголосив Федоренко.

Нагадаємо, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко заявив, що РФ зосередила пів мільйона осіб. Зокрема, росіянам поставлено завдання максимально захопити територію Донецької області.

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