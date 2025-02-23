Чи готують росіяни удар по Україні на річницю вторгнення: відповідь Буданова

Росія може здійснити новий удар по Україні у роковини повномасштабного вторгнення.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов під час конференції “Україна. Рік 2025”, відповідаючи на питання журналістів.

“Може статися, він можливий”, – коротко відповів Буданов на запитання щодо ймовірності атаки РФ 24 лютого.

Раніше аналітики та військові експерти вже висловлювали припущення, що Кремль може використати символічну дату для ескалації або інформаційних провокацій.

Нагадаємо, Росія прагне тимчасового припинення вогню, але не для досягнення миру, а для перегрупування військ і підготовки до нової хвилі агресії.

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