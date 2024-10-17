Чи готують у Раді закон про мобілізацію з 18 років: нардеп відповів

Мобілізації з 18 років в Україні не буде – принаймні, поки що. Про це пише "РБК-Україна".

Попри заяву радника голови ОП Сергія Лещенка, у Верхвній Раді кажуть, що мають інформації про офіційні вимоги щодо зниження призовного віку від західних партнерів.

"Підтвердити чи спростувати я не можу щодо таких офіційних комунікацій з нашими партнерами", – розповів член оборонного комітету ВР Федір Веніславський.

Нардеп визнав, що під час особистого спілкування американські, європейські партнери та закордонні журналісти справді цікавляться, чому Україна не знижує призовний вік. Але офіційних вимог поки не було.

"Це питання в Україні щодо зниження призовного віку не розглядається. Неодноразово було озвучено позицію президента і парламенту, що ми такі ініціативи на сьогодні не розглядаємо. Чиїсь суб'єктивні приватні думки точно не можуть бути підставами для дискусій", – додав Веніславський.

Він наголосив, що законодавчі зміни щодо зниження призовного віку не передбачаються.

Нардепка Ірина Фріз ("Європейська солідарність") також стверджує, що жодних офіційних заяв чи рекомендацій від США знизити призовний вік не було.

"Тому я все ж таки залишаюся на своїй позиції, що це все поки що артикуляції окремих спікерів. Водночас не виключаю, що таким чином намагаються промацати реакцію українського суспільства. Наскільки воно сприйнятливе або ні до такого кроку з боку влади, якщо вона на це піде", – зазначила Фріз.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента, екснардеп Сергій Лещенко заявив, що нібито Сполучені Штати тиснуть на Володимира Зеленського, щоб знизити мобілізаційний вік до 18 років.

Нардепка від "Євросолідарності" Марина Іонова також визнала, що західні партнери наполягають на тому, щоб змінити та знизити ще мобілізаційний вік.

Заступник голови комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв натомість запевнив, що офіційного запиту від США щодо зниження мобілізаційного віку поки не було.

ТСН.ua з'ясовував все, що відомо про можливість зниження мобілізаційного віку.

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