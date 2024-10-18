Чи існує для України альтернатива вступу до НАТО: Зеленський підкреслив важливий нюанс

Політика США впливатиме на розвиток війни в Україні.
Зміна політики США після президентських виборів 5 листопада може стати тим “планом Б” для України, який стане альтернативою вступу до НАТО.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю в ефірі національного телемарафону.
За його словами,наразі передчасно обговорювати будь-які плани.
“Все може змінитися після виборів... Така ситуація, що головний донор у допомозі Україні – Сполучені Штати. Якщо їхня політика після виборів зміниться, то ці зміни і є “план Б”. Сама політика США буде впливати на розвиток цієї війни або на розвиток закінчення війни”, – наголосив президент.
Зеленський зазначив, що сьогодні нереально робити прогнози щодо майбутньої політики США, виходячи з заяв у передвиборчий період, оскільки боротьба на американських виборах йде “не за Україну”.
“У них в Америці вибори – це також війна, без куль, але війна”, – зазначив український президент.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський визнав, що результат президентських виборів у США буде вирішальним для майбутнього України та її амбіцій щодо НАТО.
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