Чи існує інший метод звільнення Криму, окрім військового: у президента дали чітку відповідь

У питанні звільнення Криму Україна не відмовляється від дипломатичних шляхів.

Заступник постпреда президента України в АР Крим Денис Чистіков повідомив, чи існує інший метод звільнення Криму, окрім військового.

Про це Чистіков розповів в ефірі телемарафону 9 вересня.

"Як зазначив президент, воно (рішення – ред.) буде комплексне. При підході до адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом ЗСУ продемонструють усі свої зусилля і це зможе переломити (позицію Росії, – ред.). У тому числі і міжнародна спільнота буде тиснути на Російську Федерацію... Якщо вона відмовиться, тоді буде продовжуватись військовий чинник", - сказал Чистіков.

Заступник постпреда президента України в АР Крим зауважив, що у в питанні звільнення Криму Україна не відмовляється від дипломатичних шляхів.

"Україна не відмовляється від дипломатичних шляхів, оскільки зброя – вона все ж таки постачається в ході дипломатичних переговорів з міжнародними партнерами", - підсумував Денис Чистіков.

Нагадаємо, патріоти бойкотують "вибори РФ" на півострові.

Читайте також: