Чи існує окрема повістка для проходження ВЛК: пояснення представника ТЦК

Якщо військовозобов'язаний оновить дані через електронний кабінет, то проходити військово-лікарську комісію він буде лише після запрошення його відповідною повісткою.

Про це повідомив заступник очільника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва — підполковник Павло Литвин, пише Громадське.

"Насправді існують лише два види повісток: для уточнення облікових даних і для мобілізації на військову службу. Останню в народі називають "бойовою". Проходження військово-лікарської комісії відбувається в межах оновлення облікових даних. Окремої повістки на ВЛК немає", - сказав він.

Коли повістка вважається врученою

Будь-яка з цих видів повісток є чинною лише тоді, коли вона складена правильно на відповідному бланку та завірена керівником територіального центру комплектування. На повістці мають бути правильно вказані особисті дані військовозобов’язаного, дата і рік народження, адреса проживання, вид повістки, дата, час та адреса куди необхідно з’явитися.

Нагадаємо, в Україні 18 травня набув чиності новий закон про мобілізацію. Він зокрема передбачає, що всім військовозобов’язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані – номер мобільного телефона, фактичну адресу проживання та email (за наявності).

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