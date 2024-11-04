Чи існують переговори з Росією щодо ударів по енергетиці: відповідь Єрмака

Україна не веде прямих переговорів з Росією стосовно того, аби не відбувалось ударів по енергетичних об'єктах країн.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук на інформаційному марафоні "Єдині новини".

"Ці переговори, як про це пишуть, що це нібито переговори України і Росії, то це точно неправда. Що відбувається? Ми провели тематичні конференції. Перша конференція була щодо енергетичної безпеки. Співорганізатором був Катар. І коли ця конференція відбулась, то ми зафіксували принципи щодо цього пункту формули миру. Була велика кількість країн. Але всі ці конференції були без Росії. Після цього ми сказали: якщо, наприклад, будь-яка країна готова імплементувати ці угоди з Україною і окремо з РФ, то будь ласка. Така ж ситуація з продовольчою безпекою", - сказав він.

Єрмак також запевнив, що доки жодних домовленостей ні в кого немає. Якщо такі домовленості будуть, то Україна готова їх розглянути.

"Точно можу сказати, що Україна жодних переговорів з РФ не веде", - додав він.

Раніше українська розвідка констатувала, що наразі масовані удари Росії націлені не на енергетичну інфраструктуру України, як минулої зими, а на оборонні обʼєкти. Проте загроза для енергосистеми зберігається, бо РФ досі ретельно стежить за її станом.