Чи каратимуть ухилянтів, які втекли за кордон, після повернення: Веніславський назвав всі "за" і проти"

Веніславський виступив проти покаранння ухилянтів, які втекли за кордон.

У разі запровадження механізму покарання ухилянтів, які втекли за кордон, вони можуть взагалі відмовитися від повернення до України, що є негативним для нашої держави в умовах демографічної кризи.

Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВР Федір Веніславський в інтерв’ю BBC.

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"Сказати, яка саме кількість людей, які виїхали з території України, зробила це з порушенням норм законодавства про перетин державного кордону, складно, оскільки немає статистики і немає чітко встановлених юридичних фактів", – зазначив депутат.

Веніславський визнав, що спочатку виступав за кримінальне покарання для тих, хто залишив територію України і не повернувся під час воєнного стану.

"Потім, коли почалася дискусія, зрозумів, що таким чином ми ж можемо не лише стимулювати повернення – ми можемо відрізати бажання взагалі повертатися в Україну", – пояснив Веніславський.

Він наголошує, що для вирішення демографічної проблеми потрібно навпаки заохочувати українців повіртатися додому.

"Після війни нам необхідно забезпечувати, скажімо так, демографічну політику, збереження щонайменше нашої української нації. Тож покарання може мати зворотний ефект", – каже депутат.

Проте Веніславський уточнив, що все ж виступає за переслідування у межах закону осіб, які у змові з ТЦК чи ВЛК купили собі підроблені документи і змогли виїхати за кордон.

Раніше речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко попередив, що в Україні на чоловіків, які незаконно виїхали за кордон, чекатиме покарання.

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