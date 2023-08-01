Чи карають адміністраторів чатів, які попереджають про місця роздавання повісток — відповідь адвоката

Служба безпеки України доволі швидко і ефективно розбирається з адміністраторами чатів, які попереджають про місця роздавання повісток.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua заявив адвокат Ростислав Кравець.

“Я натрапляв на повідомлення Служби безпеки України про те, що вони викривали неодноразово групи, де люди обмінюються інформацією про місця роздавання повісток. Адміністраторів притягали до відповідальності, однак мені не зовсім зрозуміло, за якою статею. Але повідомлення в Службі безпеки про це є”.

“Не думаю, що створення таких груп є якоюсь панацеєю. Це виключно розкручування і нагнітання негативної ситуації у суспільстві і підвищення градусу напруги. Насправді вони ні на що не впливають. Як показала Служба безпеки України, вона доволі швидко і ефективно розбирається з такими групами”, — резюмував Ростислав Кравець.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Інструкції від адвоката! Мобілізація, свавілля та повернення 6500 гривень! Дивитися всім!

Нагадаємо, від 1 серпня в Україні змінюють порядок мобілізації. Строковики зможуть добровільно мобілізуватися до лав ЗСУ і більше не чекати закінчення строкової служби. Змінюється і система нарахування виплат військовим. Відтепер буде чотири критерії для звільнення з лав Збройних сил під час воєнного стану. Детальніше — в матеріалі.

Читайте також: