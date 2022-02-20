Чи корисна кава для вашої пам’яті: відповідь експертки з Гарварду вас приголомшить

Кава — один з найпопулярніших у світі напоїв. Тому не дивно, що багатьох вчених цікавить запитання: чи корисна кава для здоров’я людини? Експертка з Гарварду вирішила дізнатися, як цей напій впливає на нашу пам’ять. Відповідь читайте у матеріалі ТСН.ua.
2017 року Бук’є ван Гелдер та її колеги повідомили про цікаві результати свого дослідження, в якому взяли участь 676 чоловіків похилого віку. Протягом 10 років половина з них щодня пила каву, а інша взагалі не споживала цього напою. Результати показали, що у першої половини чоловіків зниження когнітивних функцій було мінімальним в порівнянні з іншою половиною. Цікаво, що найбільш позитивний ефект спостерігався у тих, хто випивав до 3 чашок кави в день.
Чим корисна кава для пам’яті: пояснює експертка
Ума Нейду, психіатриня з харчування і викладачка Гарвардської медичної школи, розповіла про позитивний вплив кави на психологічне здоров’я людини. Також вона поділилася, як саме кава впливає на наш мозок:
- чим корисна кава для пам’яті: вона підвищує рівень ацетилхоліну та серотоніну, які допомагають стимулювати мозок;
- в каві містяться поліфенольні мікроелементи, які запобігають пошкодженню тканин вільними радикалами і не дають кровоносним судинам мозку закупоритися;
- в кавових зернах також міститься високий рівень тригонеліну, який активує антиоксиданти, чим захищає кровоносні судини мозку.
Однак слід також пам’ятати, що кава — не лише користь. Шкода її полягає, наприклад, в тому, що в нефільтрованому напої міститься багато натуральних олій, які негативно впливають на рівень холестерину в крові та призводити до потовщення стінок артерій в мозку.
Проте, якщо вживати каву в помірних кількостях, користь від неї значно перевищує можливу шкоду.
Як правильно пити каву, щоб від неї була користь
Ума Нейду рекомендує вживати не більше 2-4 чашок кави на день (400 мг кофеїну). А щоб максимізувати корисний вплив напою на свій мозок, вона пропонує наступні правила:
- Звертати увагу на свої відчуття — чи корисна кава потрібно вирішити саме вам, адже кожен продукт має різний вплив на індивідуальне здоров’я. Спробуйте пити спочатку одну чашку кави щодня, щоб перевірити своє самопочуття. Але якщо вона не приносить вам задоволення, краще відмовитися від напою.
- Кава повинна стати частиною вашого ранкового ритуалу — завдяки наявності щоденних ранкових ритуалів можна значно підвищити працездатність мозку.
- Не варто ходити у кав’ярні — приготування кави вдома, це не лише економія коштів. Ви зможете використовувати тільки корисні інгредієнти та уникати тих, які можуть викликати проблеми зі здоров’ям.