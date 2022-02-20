Чи корисна кава для вашої пам’яті: відповідь експертки з Гарварду вас приголомшить

Чи корисна кава для вашої пам’яті: відповідь експертки з Гарварду вас приголомшить

Кава — один з найпопулярніших у світі напоїв. Тому не дивно, що багатьох вчених цікавить запитання: чи корисна кава для здоров’я людини? Експертка з Гарварду вирішила дізнатися, як цей напій впливає на нашу пам’ять. Відповідь читайте у матеріалі ТСН.ua.

2017 року Бук’є ван Гелдер та її колеги повідомили про цікаві результати свого дослідження, в якому взяли участь 676 чоловіків похилого віку. Протягом 10 років половина з них щодня пила каву, а інша взагалі не споживала цього напою. Результати показали, що у першої половини чоловіків зниження когнітивних функцій було мінімальним в порівнянні з іншою половиною. Цікаво, що найбільш позитивний ефект спостерігався у тих, хто випивав до 3 чашок кави в день.

Чим корисна кава для пам’яті: пояснює експертка

Ума Нейду, психіатриня з харчування і викладачка Гарвардської медичної школи, розповіла про позитивний вплив кави на психологічне здоров’я людини. Також вона поділилася, як саме кава впливає на наш мозок:

чим корисна кава для пам’яті: вона підвищує рівень ацетилхоліну та серотоніну, які допомагають стимулювати мозок;

рівень ацетилхоліну та серотоніну, які допомагають стимулювати мозок; в каві містяться поліфенольні мікроелементи, які запобігають пошкодженню тканин вільними радикалами і не дають кровоносним судинам мозку закупоритися;

пошкодженню тканин вільними радикалами і не дають кровоносним судинам мозку закупоритися; в кавових зернах також міститься високий рівень тригонеліну, який активує антиоксиданти, чим захищає кровоносні судини мозку.

Однак слід також пам’ятати, що кава — не лише користь. Шкода її полягає, наприклад, в тому, що в нефільтрованому напої міститься багато натуральних олій, які негативно впливають на рівень холестерину в крові та призводити до потовщення стінок артерій в мозку.

Проте, якщо вживати каву в помірних кількостях, користь від неї значно перевищує можливу шкоду.

Як правильно пити каву, щоб від неї була користь

Ума Нейду рекомендує вживати не більше 2-4 чашок кави на день (400 мг кофеїну). А щоб максимізувати корисний вплив напою на свій мозок, вона пропонує наступні правила: