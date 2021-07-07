Чи корисний шоколад та як правильно обрати солодощі: поради МОЗ

Споживання шоколаду, особливо чорного, асоційоване зі зменшенням проявів депресивних симптомів.

Молочний, чорний, білий, з горішками чи родзинками. Видів шоколаду існує безліч, та кожен має свій улюблений.

Сьогодні, 7 липня, у Всесвітній день шоколаду у МОЗ розповіли кілька важливих фактів про цей продукт. Це допоможе зробити вибір на користь чи, навпаки, проти шоколаду.

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Чорний шоколад містить 50-90% какао-порошку, какао-масло та цукор, молочний – приблизно 10-50% какао-порошку, какао-масло, молоко в певній формі та цукор. Попри те, що чорний шоколад не повинен містити молока, в процесі перероблення можуть бути сліди молока від перехресного забруднення. До шоколаду нижчої якості можуть також додавати жири, рослинні олії, штучні барвники або ароматизатори. Білий шоколад не містить какао-порошку, та виготовляється просто з какао-масла, цукру та молока.

Основну роль у формуванні вартості плитки шоколаду грає какао-масло. Чим його більше в складі, тим дорожче буде продукт. Якщо ж в плитці більше какао-порошку, цукру або ж інших його замінників, ціна такого шоколаду буде значно меншою.

Чи захищає шоколад серце

Какао багате на рослинні хімікати, які називаються флавонолами, вони допомагають захистити серце. Чорний шоколад містить у 2-3 рази більше багатого флавонолом какао-порошку, ніж молочний шоколад. Показано, що флавоноли підтримують вироблення оксиду азоту у внутрішній клітинній оболонці судин (ендолетія), який допомагає розслабити судини та покращити кровотік, знижуючи тим самим артеріальний тиск. Флавоноли в шоколаді можуть підвищити чутливість до інсуліну в короткострокових дослідженнях; в довгостроковій перспективі це може зменшити ризик діабету.

Шоколад та какао не викликають алергію

Часто цей продукт забороняють їсти дітям через "діатез". Так, у шоколаді чимало різних сполук і вони можуть викликати у когось алергію. Однак дуже часто "червоні щічки"– це вид дерматиту, але аж ніяк не алергія. Обмежити споживання шоколаду все-таки варто, щоб вберегти здоров'я зубів дитини. Також надмірне споживання солодощів може спричинити появу й інших проблем зі здоров'ям, наприклад, ожиріння.

Дослідження показують, що споживання шоколаду, особливо чорного, асоційоване зі зменшенням проявів депресивних симптомів. Вживання шоколаду може збільшувати кількість ендогенних амінів, зокрема, фенілаланіну – нейромодулятора, який бере участь у регуляції настрою людини і відповідно у патогенезі депресії. Також споживання шоколаду супроводжується приємними відчуттями, які позитивно впливають на нейротрансміттерні системи – дофамін, серотонін та ендорфіни.

Жінкам, які годують грудьми, можна їсти шоколад. Грудне молоко виробляється не у шлунку, а в молочній залозі. Це відбувається завдяки пролактину, окситоцину, крові та лімфі. Тому якщо ви мама, що годує, сміливо порадуйте себе шоколадом.

Чорний шоколад має високу калорійність (150-170 калорій приблизно у 28 г) і може сприяти збільшенню ваги, якщо його вживати в надлишку. Він також містить помірну кількість насичених жирів, які можуть негативно впливати на рівень ліпідів у крові, хоча його серцево-захисні ефекти від флавонолів перевищують ризик.

Чи можна шоколад при діабеті

Якщо вам закортіло солодкого, то оберіть чорний шоколад 70%+ замість "діабетичного". Спеціальний шоколад для діабетиків може містити жири та калорії як і звичайний шоколад. Також він може підвищити рівень глюкози в крові. Шукайте на етикетці інформацію про вміст вуглеводів, що допоможе регулювати рівень інсуліну. Або ж проконсультуйтесь зі своїм лікарем щодо допустимої порції шоколаду. Щоб шоколад дійсно приносив користь та підіймав настрій, його слід вживати в помірній кількості. Купуючи шоколад, обов'язково звертайте увагу на склад: надавайте перевагу шоколаду з вмістом какао 70% і більше у якому відсутні "зайві" інгредієнти: жири, олії, цукор тощо.

Нагадаємо, у Британії знайшли коробку шоколаду, якому понад 120 років. Шоколад виготовили на замовлення тодішньої королеви Вікторії.

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