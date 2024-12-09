Чи користується Зеленський Telegram на особистому телефоні: у NYT з'ясували

За словами журналістів, у президента Зеленського немає Telegram на особистому телефоні щонайменше з 2022 року.

На особистому телефоні президента України Володимира Зеленського немає месенджера Telegram.

Про це повідомляє The New York Times.

З міркувань безпеки Володимир Зеленський, який регулярно розміщує новини про війну для своїх понад 700 000 підписників у Telegram, не користується додатком на своєму особистому телефоні, повідомив український чиновник з кібербезпеки.

За інформацією видання, двоє обізнаних людей розповіли, що в доповіді розвідки Зеленського попередили про ризик російського впливу в месенджері, але зазначили, що повної заборони програми ця загроза не вимагає.

На початку цього року Україна звернулася до Apple, щоб там змусили Telegram видалити деякі фейкові акаунти, керовані з Росії. До квітня Telegram видалив ці акаунти, але потім заблокував українські чат-боти, які дозволяли громадянам ділитися інформацією про пересування російських військ.

Українські чиновники сприйняли цей крок як ледве завуальоване попередження: надто сильний тиск на компанію може коштувати. "Це було негласно, але це була погроза", – сказав нардеп, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

"У мене є родичі на окупованих територіях, і єдиний спосіб зв’язатися з ними — це Telegram", — сказав Максим Ялі, аналітик Українського центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За його словами, українці, які відвідують друзів або родичів у Росії, повинні передати свої телефони в аеропорту співробітникам ФСБ, які за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення перевіряють їхній додаток Telegram, включно з видаленими матеріалами, на наявність проукраїнського контенту.

Натомість нардеп Юрчишин заявив, що влада працює над законодавством, який дасть змогу попереджати користувачів месенджера про можливу неправдивість інформації або анонімність адміністраторів Telegram-каналів.

Водночас Юрчишин визнає, що взяти на себе відповідальність за повну заборону месенджера не захоче жоден політик.

Раніше повідомлялося, що у Telegram поширюються шкідливі програми від нібито техпідтримки "Резерв+".

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