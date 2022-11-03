Чи має чим Україна захищатися від іранських ракет: в комітеті ВР з питань нацбезпеки відповіли

ЗСУ мають чим збивати іранські ракети, але кількість необхідних для цього засобів у нас дуже обмежена. Якщо ці ракети насправді сучасні, то в України можуть виникнути проблеми. Залишається сподіватися на постачання партнерами систем ППО великої дальності, швидке навчання українських військових і майстерність зенітників.

Про це член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін розповів у інтерв’ю "Радіо НВ".

"Складне питання. Речник Повітряних Сил сказав, що немає (чим збивати іранські ракети - Ред.). Це не зовсім так. У нас є чим, просто кількість засобів обмежена. Тим більше балістична ракета це той тип зброї, який дуже важко збивати, він фактично летить із стратосфери, це велика вага, велика швидкість і це достатньо велика проблема. Якщо це справді сучасні ракети, то у нас можуть виникнути проблеми. Але я дуже сподіваюсь на підтримку наших партнерів, на майстерність наших зенітників, ППО", - сказав він.

Рахманін зазначив, що начебто з'явилася інформація про те, що Україні нададуть додаткові засоби ППО великої дальності.

"Це спільна франко-італо-німецька розробка, достатньо непогана, достатньо ефективна. Якщо у нас з'явилася можливість справді домовитися з нашими партнерами про швидке постачання і швидкий ефективний вишкіл персоналу, я думаю, що ми будемо готові до цього. Але ризик такий є, загроза є, і на жаль, до неї треба також готуватися і до її наслідків", - сказав він.

Іран планує передати Росії близько тисячі балістичних ракет та нові дрони

1 листопада CNN з посиланням на представника однієї з західних країн повідомило, що Іран передасть Росії близько тисячі балістичних ракет та нові дрони для ударів по українських містах. Західні офіційні особи припускають, що зброя буде доставлена до кінця року.

У ГУР поінформували, що Іран планує відправити до Російської Федерації партію з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2 на початку листопада. Поставку БпЛА здійснюватимуть Каспійським морем до порту Астрахань.

У Повітряних силах повідомляють, що Росія планує доставити до північних кордонів іранські балістичні ракети, проти яких Україна не має ефективного захисту. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що збивати їх теоретично можна, але фактично це дуже важко зробити тими засобами, які Україна має на озброєнні.

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