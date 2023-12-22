Чи має очільник ВККСУ Ігнатов російське громадянство: висновок журналістів

У медіа шириться новина, що Служба зовнішньої розвідки знайшла в очільника ВККСУ Романа Ігнатова громадянство Росії. Проте ця інформація не відповідає дійсності.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем".

Що виявили розслідувачі

Як акцентують "Схеми", ВККСУ – це дуже впливовий орган. Від членів комісії залежить кар'єра українських суддів по всій країні. Так, ще рік тому, коли проходив відбір членів комісії, тоді ще кандидата в ВККС Романа Ігнатова перевіряли.

"В Ігнатова був лише старий радянський паспорт. Але він ніколи не отримував громадянство Російської Федерації. Російська офіційна система "Роспаспорт" не обліковує такого громадянина", – запевняють журналісти.

Під час дослідження питання наявності в людини громадянства застосовуються широкий спектр різних інструментів та баз даних для ретельної перехресної перевірки.



"Звідки ж Служба зовнішньої розвідки взяла номер нібито російського паспорта голови ВККСУ? Це – компоновка номера старого радянського паспорта Ігнатова (перші 6 цифр – 614064) та дати його отримання (09.12). До того ж третя і четверта цифра – мають відповідати року видачі (або сусіднього). Тобто серію "40" в Росії почнуть видавати лише у 2040 році", – пояснили розслідувачі.



За сукупністю фактів, "Схеми" констатували: очільник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Роман Ігнатов не має російського громадянства.

Нагадаємо, у ВККС спалахнув скандал. Голова надважливої державної установи Роман Ігнатов, за інформацією ЗМІ, виявився громадянином Росії.

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