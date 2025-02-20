Чи має право поліція перевіряти військово-облікові документи: відповідь юристів

Крім того, юристи пояснили, де і в яких місцях можуть перевіряти військово-облікові документи.

Під час воєнного стану представники Національної поліції мають беззаперечне право на перевірку у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікових документів.

Про це розповіли юристи юридичної компанії "inseinin".

Юристи нагадали, що перевірка таких документів здійснюється на підставі п.51 Постанови КМУ №560. На вимогу поліцейського чоловіки зобовʼязані надати для ознайомлення такий документ. Права відмовитись вони не мають.

Тому зараз, під час дії воєнного стану, всі без виключення чоловіки віком від 18 до 60 років зобовʼязані мати з собою військово-обліковий документ у формі QR-коду Резерв+ або письмового документа. Відсутність такого документа кваліфікується як порушення правил військового обліку.

Де можуть перевіряти військово-облікові документи

В громадських місцях або на блок-постах,

За місцем проживання,

За місцем роботи.

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Крім того, за словами юристів, ніде нема заборони вимагати такі документи, наприклад під час відвідування паспортного сервісу МВС, зупинки автомобіля через порушення ПДР або оформлення ДТП.

У випадку виявлення порушення правил військового обліку або адміністративного розшуку за вчинення правопорушення за ст.210 або 210-1 КУпАП може здійснюватись затримання та доставлення військовозвʼязаного до місцевого ТЦК.

Підстави для адміністративного затримання працівниками поліції

Відсутність військово-облікового документа.

Неперебування на військовому обліку.

Ухилення від явки до ТЦК за повісткою.

Ухилення від проходження військово-лікарської комісії.

Відмова від вручення повістки.

Інші порушення правил військового обліку, які передбачені постановою КМУ №1487.

Ранше ми писали, чому ТЦК можуть подати військовозобов'язаного в розшук і як з нього знятись.

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