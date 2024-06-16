Чи має право ТЦК затримувати людину і забирати телефон: відповідь юристів

Не військкоми, а поліцейський, який входить до групи оповіщення, може затримати громадянина та доставити його до ТЦК.

Представники ТЦК не мають затримувати людину, забирати особисті речі (наприклад, телефон), перешкоджати спілкуванню з родичами або вилучати авто.

Про це розповіли фахівці Безоплатної правничої допомоги, передає АрміяInform.

Також читайте Куди направляють мобілізованих та які найпопулярніші запити серед добровольців — речник Міноборони

За словами юристів, представники військкомату не мають права застосовувати силу, але можуть запропонувати людині пройти, або проїхати в ТЦК, щоб уточнити облікові дані.

У разі якщо ж людина відмовляється, явно ухиляється від призову, то працівники ТЦК можуть викликати поліцію.

"Або, якщо поліцейський входить до складу групи оповіщення, то він може проводити адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру. Це регламентується статтями 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Працівники поліції мають на це право, але не представники ТЦК", – пояснюють юристи.

Як можуть відреагувати ТЦК, якщо чоловік відмовляється надати свої документи або отримати повістку

"Якщо військовозобов’язаний відмовляється надати свої документи, зокрема військово-облікові чи намагається втекти від представників ТЦК та поліції – йому загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність", – зазначають юристи Безоплатної правничої допомоги.

Якщо справа буде розглядатись як порушення законодавства про мобілізацію – ухилянт може заплатити штраф до 25,5 тисяч гривень.

Якщо чоловіка притягнуть до кримінальної відповідальності в частині ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, то йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Якщо військовозобов’язаний відмовляється отримувати повістку, представник ТЦК має скласти акт відмови. Цей акт підписують не менше 2 членів груп оповіщення. Далі акт реєструють у центрі комплектування.

Крім того, поліцейський, який входить до групи оповіщення, може затримати громадянина та доставити його до ТЦК.

Раніше народний депутат Федір Веніславський розповів, кого з чоловіків можуть примусово доправити до ТЦК.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.