Чи має право військовозобов'язаний знімати працівників ТЦК на відео: пояснення Веніславського

Член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський роз'яснив деякі аспекти роботи ТЦК щодо вручення повісток та фіксації цього процесу.

Співробітники ТЦК зобов'язані фіксувати процес вручення повісток на бодікамери для забезпечення прозорості та законності мобілізаційних заходів в Україні. Водночас громадяни можуть так само записувати процес на відео.

Про це член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський сказав в інтерв'ю OBOZ.UA.

Щодо обов'язку фіксувати процес вручення повісток на відео, народний депутат підкреслив, що працівники ТЦК зобов'язані це робити.

"Ми передбачили обов'язок співробітників ТЦК та СП під час вручення повісток, під час перевірки документів мати бодікамери. За моєю інформацією, ці бодікамери вже закуплені в достатній кількості", - повідомив Веніславський.

На питання чи може сам військовозобов'язаний, у якого перевіряють документи чи вручають повістку, фіксувати процес, Веніславський сказав: "Звичайно. Громадянин може робити те, що не заборонено. А це не заборонено".

Нагадаємо, Веніславський також відповів, чи можуть працівники ТЦК виписувати повістку після перевірки документів просто "на колінці", тобто заповнювати чистий бланк повістки з підписом і печаткою прямо на вулиці у присутності особи, якій її хочуть вручити.

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