Чи має витяг з ЦНАПу про оновлення даних юридичну силу і в чому нюанс: роз'яснення Міноборони

При собі все одно треба мати військово-обліковий документ.

Витяг з ЦНАПу про оновлення даних має і печатку, і підпис, тобто він має юридичну силу. Але це не стосується виїзду громадян за кордон.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

Як пояснив Лазуткін, після 18 червня, коли буде QR-код і відповідно в "Резерв+" він також з'явиться, ці документи можна буде застосовувати й при перетині кордону.

"Наразі в Україні дійсно це можна робити (мова йде про юридичну силу витягу з ЦНАПу, – ред.), але при собі треба мати військово-обліковий документ, паспорт, згідно з тим законодавством, яке в нас є, яке в нас працює і по якому ми живемо від 18 травня", – підсумував він.

Раніше у Міноборони прокоментували черги у ТЦК. Так, розробити єдиний алгоритм складно через те, що кількість людей, пропускна здатність ТЦК по всій країні і в різних населених пунктах відрізняється.

Читайте також: