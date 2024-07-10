Чи мають чоловіки до 25 років стояти на військовому обліку: пояснення і винятки

Зміни в українському законодавстві встановили нові правила щодо військового обліку для чоловіків віком від 18 до 25 років.

Після змін в законодавстві усі громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 25 років також підлягають взяттю на військовий облік. Водночас встановлено нові правила, згідно з якими осіб, які не досягли 25-річного віку можуть мобілізувати.

Детальніше про те, чи мають чоловіки до 25 років стояти на військовому обліку, читайте на ТСН.ua.

Військовозобов'язаними вважаються "придатні" чоловіки віком від 25 років, які підлягають мобілізації. Натомість чоловіки віком від 18 до 25 років належать до категорії призовників. Вони лише приписані до призовної дільниці і можуть добровільно піти на військову службу за контрактом.

Мобілізувати чоловіка, молодшого за 25 років, також можуть, якщо він пройшов строкову військову службу у мирний час. Попри те, що зараз такий вид служби скасували, чоловіки, які відслужили, вже є військовозобов'язаними у переліку резервістів. Також мобілізувати можуть тих, хто закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру і отримав певну військово-облікову спеціальність.

За новим законом, чоловіків віком до 25 років не мобілізуватимуть, якщо ті пройшли базову військову підготовку (БЗВП). Вона має стати заміною строкової служби. Однак БЗВП запровадять лише від 1 вересня 2025 року.

Водночас в Україні фіксуються непоодинокі випадки, коли "мобілізують" чоловіків до 25 років. Траплялися інциденти, коли громадян, яким ще не виповнилося 25 років, змушували підписувати документи про начебто добровільне бажання вступили до лав ЗСУ. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, це є порушенням законодавства.

Мобілізують усіх?! Чому на ВЛК забирають хлопців до 25 років?

Читайте також: