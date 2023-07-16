Чи мають право колишні полонені на пільги на навчання в університетах: деталі

Колишні полонені і їхні діти можуть повністю або частково навчатися за рахунок бюджету.

Колишні полонені та їхні діти мають право на пільги для здобуття освіти в училищах, коледжах та закладах вищої освіти.

Про це йдеться у відповідному законі, передає Оsvita.ua.

Зокрема, експолонені на їхні діти можуть отримати від держави повну або часткову оплати навчання. Також для них передбачені пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти.

Крім того, звільнені з полону українці та їхні діти отримають право на:

соціальну стипендію,

безоплатне проживання в гуртожитку,

забезпечення підручниками, безоплатний доступ до інтернету та систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти.

Нагадаємо, що останній обмін полоненими відбувся 6 липня. Тоді з ворожого полону повернули 45 захисників. Серед них — воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двоє цивільних.

Також 6 липня з Росії повернули дітей бойової медикині. 6-річного Рената та 10-річну Варвару викрали окупанти та приховували це.

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