Чи мають право на субсидію мешканці будинку, які не є власниками, але сплачують рахунки: відповідь Пенсійного фонду

Така можливість є.
Житлова субсидія призначається одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані (не задекларовані) в житловому приміщенні, але фактично проживають у ньому на підставі договору наймання. Виняток становлять ВПО.
Про е повідомили у Пенсійному фонді.
"Без укладеного договору наймання (оренди) житла субсидія може бути призначена у разі, коли люди, які проживають в житловому приміщенні, що не є їх власністю, є внутрішньо переміщеними особами", – додали у Пенсійному фонді.
Раніше йшлося про те, що отримання субсидій стане простішим.
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