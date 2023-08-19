Чи мають право працівники ТЦК зупиняти громадський транспорт для вручення повісток: відповідь військкома

Вручати повістки у громадському транспорті працівники військкоматів не можуть, запевнили у Запорізькому ТЦК.

Під час мобілізації працівники ТЦК та СП (військкоматів) не мають права зупиняти громадський транспорт, щоб вручати повістки пасажирам.

Про це заявив начальник відділу військового обліку Запорізького обласного ТЦК Андрій Гуренко, передає "Суспільне".

За його словами, працівники ТЦК не мають права зупинити транспортний засіб, це дозволено тільки Нацполіції.

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"Таких випадків я, припустимо, не знаю, що військовослужбовці маршрутку зупиняють... Якщо ви стали свідками таких випадків, повідомляйте до відповідних районних територіальних центрів чи звертайтесь до начальника обласного територіального центру, і ми будемо вживати заходів", – зазначив начальник відділу Запорізького обласного ТЦК.

Натомість Гуренко нагадав, що вручати повісти в громадських місцях представникам терцентрів комплектування дозволено.

"У зв'язку з тим, що не всі громадяни виконують правила військового обліку, виникає необхідність уточнити їх облікові дані. Тільки з цією метою. Бо громадяни, які перебувають на вулицях чи в громадських місцях, вони ж не всі підлягають призову. Там сотні причин різних: стан здоров'я, освіта, бронювання, надання відстрочок, догляд за близькими своїми родичами й інше. Але вручати повістки їм дозволено, щоб уточнити їх персональні дані. Чинним законодавством не заборонено вручати повістки в громадських місцях", – сказав начальник відділу Запорізького ТЦК.

Він наголосив, що повістка має бути підписана керівником відповідного територіального центру – "однієї печатки замало".

Раніше ми писали, чи можна знімати на відео працівників ТЦК під час вручення повістки.

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