Чи мають право правоохоронці доправляти до ТЦК людину, оголошену в розшук: пояснення голови Нацполіції

Голова Нацполіції роз'яснив дії поліцейських у разі виявлення осіб, які перебувають у розшуку.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський роз'яснив, як мають діяти поліцейські у випадку, коли під час перевірки документів виявляється, що людина перебуває в розшуку.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"У цьому випадку важливо розуміти, в якому саме розшуку перебуває особа. Якщо вона перебуває у розшуку за вчинення кримінального правопорушення, то поліцейський має вчинити невідкладні дії по затриманню такої особи відповідно до кримінального процесуального законодавства", - пояснив Вигівський.

Він наголосив, що розшук осіб здійснюється виключно в межах кримінального провадження відповідно до статей 281 (Розшук підозрюваного) та 335 (Зупинення судового провадження) Кримінального процесуального кодексу України.

"Якщо ж установлено особу, яка відповідно до звернення ТЦК та СП вчинила адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 КУпАП, то в такому випадку поліцейський уповноважений на здійснення адміністративного затримання та доставлення військовозобов’язаного до ТЦК та СП", - додав голова Національної поліції.

Нагадаємо, в Україні військовозобов’язані, призовники та резервісти мають носити з собою відповідні документи, зокрема приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Усе залежить від відношення до військової служби.

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