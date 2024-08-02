Чи мають право представники ТЦК виписувати повістки "на коліні": Веніславський дав чітку відповідь

Законність повістки визначається не місцем її виписування, а тим, хто має повноваження це робити.

В Україні триває мобілізація військовозобов'язаних чоловіків. Щоб забезпечити необхідну кількість новобранців, групи сповіщення, до яких входять представники ТЦК та поліції мають повноваженнями перевіряти у громадян документи та вручати повістки у будь-якому місці. Проте залишається питання – чи можуть виписувати повістку після перевірки документів просто "на колінці", тобто заповнювати чистий бланк повістки з підписом і печаткою прямо на вулиці у присутності особи, якій її хочуть вручити.

На це питання відповів член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю OBOZ.UA.

"Якщо представник ТЦК є особою, яка уповноважена виписувати повістки, а військовозобов'язаний за законом може бути мобілізованим, і це встановлено, то проблем у місці виписування повістки не бачу", – наголосив Веніславський.

Нагадаємо, юрист пояснив, чи можуть дати повістку на ВЛК під час оформлення відстрочки. За словами Андрія Топчія, якщо військовозобов'язаний не встиг подати заяву на відстрочку, а йому вже надійшла повістка на ВЛК, то він повинен пройти медогляд.

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